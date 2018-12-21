Лев Пономарев прокомментировал свое освобождение

Правозащитник Лев Пономарев прокомментировал порталу Москва 24 свое освобождение и рассказал о времени, проведенном под стражей.
"У меня были добрые отношения со всеми, кто там сидел", – сказал Пономарев. Правозащитник также добавил о своем аресте: "Всегда полезно дополнительно получить опыт".
Правозащитник Лев Пономарев вышел из ОВД "Мещанское", куда его перевели для отбытия ареста из спецприемника № 1. Его поместили под стражу за нарушение правил проведения массовых акций. Изначально правозащитника арестовали на 25 суток, однако позже этот срок сократили до 16 суток.
Ранее Пономарев и его защита обратились в районный суд с просьбой разрешить ему присутствовать на прощании с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая умерла 8 декабря. В данной просьбе ему было отказано.
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