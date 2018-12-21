Правозащитник Пономарев вышел на свободу

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Правозащитник Лев Пономарев вышел из ОВД "Мещанское", куда его перевели для отбытия ареста из спецприемника № 1, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил агентству сам правозащитник, чувствует он себя хорошо.

Льва Пономарева поместили под стражу за нарушение правил проведения массовых акций. Поводом для этого стало то, что он перепостил у себя в Facebook запись с призывом принять участие в несанкционированной акции.

Изначально правозащитника арестовали на 25 суток, однако позже этот срок сократили до 16 суток.

Ранее Пономарев и его защита обратились в районный суд с просьбой разрешить ему присутствовать на прощании с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая умерла 8 декабря. В данной просьбе ему было отказано.