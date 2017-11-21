Адвокат по делу Захарченко упал в обморок в суде

21 ноября, 20:07
Адвокат Максимилиан Буров, представляющий интересы гражданской жены экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко Ирины Петрушиной, упал в обморок в суде.
Как передает Агентство "Москва", защитнику вызвали "скорую помощь", судья Елена Кузнецова объявила перерыв.
Бывшего замначальника антикоррупционного управления МВД обвиняют во взяточничестве. Во время обысков в квартирах родственников Захарченко оперативники обнаружили сумки с пачками рублей и различной иностранной валюты.
Генпрокуратура собирается добиться обращения в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко на сумму около девяти миллиардов рублей. В надзорном ведомстве считают, что указанные ценности и имущество были получены из незаконных источников.
Захарченко арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки в сентябре 2016 года.
Ему инкриминировали три эпизода получения взятки: семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: