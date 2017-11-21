Адвокат по делу Захарченко упал в обморок в суде

Адвокат Максимилиан Буров, представляющий интересы гражданской жены экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко Ирины Петрушиной, упал в обморок в суде.

Как передает Агентство "Москва", защитнику вызвали "скорую помощь", судья Елена Кузнецова объявила перерыв.

Бывшего замначальника антикоррупционного управления МВД обвиняют во взяточничестве. Во время обысков в квартирах родственников Захарченко оперативники обнаружили сумки с пачками рублей и различной иностранной валюты.

Генпрокуратура собирается добиться обращения в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко на сумму около девяти миллиардов рублей. В надзорном ведомстве считают, что указанные ценности и имущество были получены из незаконных источников.

Захарченко арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки в сентябре 2016 года.

Ему инкриминировали три эпизода получения взятки: семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".