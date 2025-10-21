CBS News: забеременевшую в тюрьме через вентиляцию женщину признали убийцей в США

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд присяжных признал забеременевшую в тюрьме через вентиляцию Дейзи Линк виновной в убийстве гражданского мужа Педро Химинеса. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на CBS News.

29-летняя Линк объясняла, что пыталась защититься от Химинеса, так как тот в порыве ревности однажды выстрелил в нее. Мужчина предполагал, что жена ему изменяет. В ходе очередной ссоры женщина выпустила пулю в супруга, которая попала ему в ногу. В результате муж Линк умер.

Присяжные на протяжении двух часов обсуждали, какое решение принять. Спустя время они признали женщину виновной. Суд должен огласить приговор позже.

Линк забеременела, когда сидела в тюрьме. Там она вступила в отношения с другим заключенным – 23-летним Хоаном Депасом. Они передавали друг другу предметы через вентиляцию, в том числе мужчина направлял женщине свою сперму, завернутую в пленку. При этом пара никогда лично не встречалась.

Ранее суд в Малайзии приговорил к смертной казни мужчину, который вырезал ребенка из живота своей невесты. По данным СМИ, 22-летний Мухаммад Факрул Айман Саджали совершил преступление в 2023 году. Тогда он напал на беременную Нур Анисах Абдул Вахаб на улице.

Сначала мужчина ударил женщину по голове, а затем набросился с ножом: перерезал горло, нанес множественные ранения по всему телу и вырезал 18-недельный плод. После этого злоумышленник оттащил тело на плантацию и поджег, облив бензином. ДНК-экспертиза показала, что преступник не являлся отцом ребенка.