РИА Новости: Мария Певчих будет платить 75 тыс руб в день за неисполнение решения по иску

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maria_pevchikh (Мария Певчих признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

Мария Певчих (признана в РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) должна будет платить 75 тысяч рублей в день за неисполнение решения по иску АО "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" (РФПИ), сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

"Взыскать <…> неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу", – говорится в документе.

Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция.

РФПИ подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) и Певчих 17 апреля. Обращение было зарегистрировано по экономическому спору, а среди третьих и иных лиц никто не значился.

18 сентября стало известно, что суд Москвы удовлетворил иск РФПИ о защите деловой репутации. Он постановил признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию РФПИ размещенные в интернете сведения.