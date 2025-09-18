Суд в Москве удовлетворил иск РФПИ о защите деловой репутации к Марии Певчих

Фото: телеграм-канал "ПЕВЧИХ" (Мария Певчих признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) о защите деловой репутации к Марии Певчих (признана в РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), передает РИА Новости.

Суд постановил признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию РФПИ размещенные в интернете сведения.

"Исковые требования удовлетворить, принять отказ от иска в части требований к некоммерческой организации Фонд борьбы с коррупцией (ФБК – признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России), в указанной части производство по делу прекратить", – говорится в решении инстанции.

РФПИ подал иск к ФБК и Певчих 17 апреля. Обращение было зарегистрировано по экономическому спору, а среди третьих и иных лиц никто не значился.

В январе 2024 года суд Москвы заочно арестовал четырех участников Фонда борьбы с коррупцией, в том числе и Певчих. Каждому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории страны.