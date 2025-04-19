РИА Новости: РФПИ подал иск к ФБК и Марии Певчих

Фото: ТАСС/TOLGA AKMEN/EPA (Мария Певчих признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

АО Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 17 апреля подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) и Марии Певчих (признана в РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных арбитражных дел.

По информации агентства, обращение зарегистрировано по экономическому спору. Среди третьих и иных лиц никто не значится. Суть иска на данный момент не раскрывается.

Ранее, в январе 2024 года, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал четырех участников Фонда борьбы с коррупцией, в том числе и Певчих. Каждому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории страны.

Также Мария Певчих была внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Женщину обвинили в "актах гуманитарной агрессии против Украины".