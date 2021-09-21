Суд начнет оглашать приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне" 30 сентября

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Суд начнет оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в следующий четверг, 30 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Заводского районного суда города.

"30 сентября в 14:00 (10:00 по московскому времени. – Прим. ред.) оглашение приговора", – сказали в суде.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.

При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети. Еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.