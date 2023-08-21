Московский суд заочно арестовал банкира Магина по делу о незаконном переводе средств

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Столичный Мещанский суд заочно арестовал теневого банкира Сергея Магина, в отношении него возбудили уголовное дело о незаконном переводе за рубеж денежных средств. Об сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Магина С. Г. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ", – отметили в суде.

Сотрудники суда добавили, что заочный арест мужчине назначили в рамках дела, возбужденного по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Отмечается, что по этому же делу был арестован еще один фигурант – Александр Галкин.

В 2013 году следственный департамент МВД предъявил обвинение Магину и шести его сообщникам в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

Отмечалось, что фигурантам дела удалось отмыть порядка 36 миллиардов рублей при помощи банков, которые они контролировали. Всего в схеме участвовали свыше 400 человек.

В 2016 году Пресенский суд Москвы огласил Магину приговор, он был приговорен к 8,5 года колонии за создание схемы по незаконному обналичиванию средств, с помощью которой, как позже стало известно, было отмыто более 122 миллиардов рублей.



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