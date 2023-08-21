Защита сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца обжаловала его арест

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Защита сопредседателя движения "Голос" (признано в России иностранным агентом) Григория Мельконьянца обжаловала его арест по делу о ведении деятельности нежелательной в России неправительственной организации (НПО). Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Михаил Бирюков.

"Мы будем обжаловать", – заявил он.

Басманный суд арестовал Мельконьянца на два месяца – до 17 августа.

На Мельконьянца завели дело по статье об организации работы нежелательной в РФ НПО (часть 3 статьи 284.1 УК РФ) из-за деятельности "Голоса" совместно с "Европейской комиссией по наблюдению за выборами". Следствие попросило арестовать сопредседателя движения, однако адвокат настаивал на домашнем аресте или запрете определенных действий.

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