СК допрашивает сопредседателя "Голоса" по делу о работе нежелательной в России НПО

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Следователи допрашивают сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) юриста Григория Мельконьянца. Его подозревают по делу об организации работы нежелательной в России НПО, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

Вместе с этим он подтвердил факт возбуждения уголовного дела по данной статье.

Утром 17 августа СМИ сообщали, что силовики провели обыски у самого Мельконьянца и у 14 координаторов в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Движение "Голос" является первой организацией, которая попала в новый перечень незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента. До начала спецоперации на Украине в Госдуме отмечали, что движение распространяет непроверенную и фейковую информацию о нарушениях прав россиян на выборах различного уровня.