СК РФ попросил суд арестовать сопредседателя "Голоса" Мельконьянца

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) юриста Григория Мельконьянца. Его подозревают по делу об организации работы нежелательной в России НПО.

"В суд поступили материалы следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Григорию Мельконьянцу", – передает РИА Новости сообщение суда.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Михаил Бирюков в беседе с агентством уточнил, что суд еще не приступил к рассмотрению ходатайства. Правозащитник намерен ознакомиться с документами.

Утром 17 августа СМИ сообщали, что правоохранители организовали обыски у Мельконьянца и у 14 координаторов в восьми субъектах РФ, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Также специалисты провели допрос подозреваемого. Против него завели уголовное дело.

Движение "Голос" является первой организацией, которая попала в новый перечень незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента. До начала спецоперации на Украине в Госдуме отмечали, что движение распространяет непроверенную и фейковую информацию о нарушениях прав россиян на выборах различного уровня.



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