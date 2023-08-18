Московский суд оштрафовал издание The Insider за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Следственный комитет РФ

Таганский суд Москвы выписал штраф интернет-изданию The Insider (СМИ, признанное иностранным агентом в РФ) на 400 тысяч рублей в связи с отсутствием специальной маркировки о статусе иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

"Издание The Insider признано виновным в совершении административного правонарушения. <...> Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", – заявили в суде.

Ранее Симоновский районный суд Москвы оштрафовал лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) на 35 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

Его признали виновным в распространении материалов без соответствующего указания.

До этого суд выписал штраф журналисту Илье Варламову (признан иноагентом в РФ) за такое же деяние, ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей за публикацию поста в телеграм-канале без информации о статусе иноагента.

При этом отмечалось, что заседание состоялось в отсутствии представителей журналиста.



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