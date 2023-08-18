Суд в Москве отправил под стражу сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Басманный районный суд Москвы отправил под арест сопредседателя движения "Голос" (признано в России иноагентом) юриста Григория Мельконьянца по делу об организации деятельности нежелательной организации в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство <...> об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября", – сказали в суде.

О возбуждении в отношении Мельконьянца уголовного дела стало известно накануне. У самого юриста, а также у координаторов "Голоса" в восьми регионах РФ прошли обыски.

В пятницу, 18 августа, следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте Григория Мельконьянца.

