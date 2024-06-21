Суд приговорил к 20 годам отправившего украинским неонацистам криптовалюту

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы 28-летнего жителя Липецкой области, который отправлял криптовалюту членам запрещенной в России украинской террористической организации на покупку оружия, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По материалам следствия, злоумышленник установил контакты с украинскими террористами в июле 2022-го через мессенджер Telegram. Всего в криптовалюте он перечислил им 135 тысяч рублей, которые пошли на покупку дронов-камикадзе, военной экипировки и радиостанций.

Правоохранители задержали его в феврале 2023 года.

В конце апреля ФСБ задержала в Волгоградской области двух участников неонацистской группировки, готовивших теракт. По данным спецслужб, они участвовали в деятельности ячейки запрещенной и признанной в РФ экстремистской проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP).