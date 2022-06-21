Суд рассмотрит протоколы на Apple и Airbnb за отказ локализовать данные россиян 28 июня

17:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Мировой суд в Москве 28 июня рассмотрит административные протоколы в отношении Pinterest, Airbnb, Apple и UPC за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Протоколы, составленные по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, в отношении организаций Pinterest, Apple, Airbnb, UPC, назначены к рассмотрению 28 июня", – заявили в суде.
Также в этот же день мировой судья Таганского района рассмотрит административный протокол, составленный в отношении компании Internet Archive за неудаление запрещенных данных (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ), а также протокол в отношении Google за отказ от блокировки недостоверно полученных персональных данных (часть 5 статьи 13.11 КоАП РФ).
Ранее мировой суд Таганского района впервые оштрафовал Likee на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные пользователей в РФ. Компания данное решение намерена обжаловать.
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