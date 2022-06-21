Суд заключил под стражу скрывшегося после смертельного ДТП в Подмосковье водителя автобуса

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Видновский городской суд избрал меру пресечения 40-летнему водителю автобуса, сбившему насмерть девочку в Ленинском городском округе. Его арестовали на два месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Подмосковья.

В надзорном ведомстве уточнили, что обвиняемого заключили под стражу до 20 августа 2022 года.

Смертельное ДТП произошло 19 июня в поселке Развилка в Ленинском городском округе. Водитель автобуса сбил девочку 2010 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девочка скончалась. Водитель с места происшествия скрылся.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали в Москве у подъезда одного из домов на улице Липецкой.

