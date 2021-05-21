Киевский суд оставил Медведчука под домашним арестом

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Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобы защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, оставив в силе избранную меру пресечения. Заседание транслировалось на официальном канале суда в YouTube.

Адвокаты Медведчука требовали отменить домашний арест, а гособвинитель просил перевести политика под арест с установленной суммой залога более 10 миллионов долларов.

"Коллегия судей постановила: постановление судьи Печерского районного суда Киева от 13 мая 2021 года, которым <...> применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 июля 2021 года включительно <...>, оставить без изменений", – зачитал решение председательствующий судья Валерий Лашевич.

Данное решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Ранее Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука. Вместо этого судья назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.

До этого Херсонский городской суд наложил арест на яхту Медведчука. Как говорилось в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда в порты временно аннексированного Крыма.

Владимир Путин прокомментировал домашний арест Виктора Медведчука. Российский лидер предположил, что всех на Украине, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности.