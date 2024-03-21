ФСБ возбудила против основателя Gulagu.net Осечкина дело об оправдании терроризма

Фото: ТАСС/AP/Francois Mori (Владимир Осечкин признан в России иноагентом)

Силовики возбудили уголовное дело в отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (признан в РФ иноагентом) по подозрению в оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

В инстанции уточнили, что ФСБ попросила заочно арестовать Осечкина. Ему вменяют статью "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет".

В 2015 году Осечкин покинул Россию после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве. В 2020-м его заочно арестовали.

Уже 2022-м в столичном СК информировали о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела о распространении ложной информации о российской армии.

В настоящий момент Осечкин находится в международном розыске.

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