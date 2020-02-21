Президент Федерации хоккея Москвы арестован по делу о банкротстве Инвестбанка

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Полиция задержала в Москве президента столичной Федерации хоккея, банкира Сергея Менделеева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве Инвестбанка, сообщает ТАСС. Сумма ущерба составила три миллиарда рублей.

В пятницу, 21 февраля, Тверской суд Москвы избрал Менделееву меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля.

Такую же меру избрали еще одному предполагаемому соучастнику преступления – Сергею Зайцеву. Кроме них, подозреваемыми по делу проходят Владимир Гезин и Григорий Юсуфов. Они отправлены под домашний арест.

ЦБ РФ с 13 декабря 2013 года отозвал лицензию у Инвестбанка, занимавшего на тот момент 80-е место среди крупнейших банков РФ с активами в 75,6 миллиарда рублей.

Арбитраж Москвы 4 марта 2014 года признал Инвестбанк банкротом. Как сообщил тогда представитель ЦБ, при проведении первоначального финансового анализа установлено, что стоимость имущества банка составляет 32,4 миллиарда рублей, а сумма обязательств – 62,6 миллиарда рублей. Позже финансовое обследование показало, что реальная стоимость имущества составила чуть более 18 миллиардов рублей.