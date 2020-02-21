Экс-министру обороны Украины вынесли приговор за призывы взрывать машины в Москве

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Второй западный окружной военный суд заочно проговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Агентство "Москва".

Он обвиняется в публичном призыве к терактам в Москве. В июне 2014 и июле 2017 года Гриценко выступал с заявлением о необходимости подрывать российские поезда в приграничных с Украиной территориях, а также взрывать машины в Москве и Таганроге.

Он заявлял, что такие меры необходимы как ответ на проводимую российскими спецслужбами деятельность по уничтожению украинской военной техники и убийству украинских силовиков.

В настоящий момент Гриценко находится в международном розыске и заочно арестован. Он скрывается на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован по нормам международного права. Кроме того, в розыске Гриценко отказал Интерпол, сославшись на необходимость поддерживать репутацию нейтральной организации.

Сообщается, что до этого гособвинение попросило суд приговорить Гриценко к девяти годам колонии общего режима.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что многие страны не желают сотрудничества России и Украины, поскольку это составит им серьезную конкуренцию.

Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указал на важность минских соглашений и предостерег от их саботажа, идея о котором, по его словам, разделяется некоторыми украинскими чиновниками.