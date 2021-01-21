Москвичка получила 6 месяцев исправительных работ за фейк про вывоз тел из обсервации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Кунцевский районный суд города приговорил к 6 месяцам исправительных работ Ольгу Толокевич. Ее обвинили в распространении фейка о вывозе тел умерших от COVID-19 людей из обсервационного центра в Крылатском, заявили Агентству "Москва" представители суда.
"Толокевич назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ и 10% удержания заработка в доход бюджета государства", – уточнила пресс-секретарь суда Назокат Эргашева.
Жительница столицы Толокевич при процессе заявляла ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, предусматривающем назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального.
По информации СК РФ, девушке предъявили обвинение по статье 207.1 УК РФ. В ведомстве заявляли, что мотивом распространения фейковой информации стало желание увеличить количество подписчиков группы в социальной сети.
В апреле 2020 года следователи завели уголовное дело из-за распространения недостоверной информации, связанной с вывозом тел из обсервационного центра в Крылатском.
Ложная информация была выявлена Генпрокуратурой России. В мае в Москве установили распространителя фейка, ей оказалась женщина 1979 года рождения.
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