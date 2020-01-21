Мосгорсуд взыскал 500 тысяч евро с отеля на Крите за лечение раненного аниматором ребенка

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Мосгорсуд взыскал с отеля на Крите около 500 тысяч евро компенсации за лечение и реабилитацию ребенка, на которого напал аниматор. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно новому решению, акционерное общество туристических и гостиничных предприятий "Паневропа" должно выплатить матери мальчика 365 тысяч евро за расходы на лечение, а также от 6 до 108 тысяч за купленные препараты, юридические и транспортные услуги.

Также Мосгорсуд постановил взыскать с туроператора ООО "Корал Тревел" 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа по закону о защите прав потребителей.

Трагедия произошла в мае 2013 года в гостинице на Крите. 11-летний мальчик увидел, как аниматор из Голландии похитил сумку, и потребовал вернуть краденое. В ответ аниматор нанес ребенку 20 ударов ножом. Мальчика удалось спасти, но он остался инвалидом.

Аниматор Сирино Шрайвер, ответственный за нападение на ребенка, был приговорен к 11,5 годам заключения в психиатрической больнице, однако досрочно вышел на свободу в 2018 году.

