По факту нападения на мальчика на Крите возбудили уголовное дело

СК возбудил дело против аниматора, напавшего на российского мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения имущества и покушения на убийство 11-летнего российского мальчика, отдыхавшего со своими родителями на острове Крит в Греции. По версии следствия, гражданин Голландии похитил у него ноутбук и мобильный телефон, и чтобы скрыть преступление, нанес ребенку 20 ножевых ранений.

Истекающий кровью мальчик был обнаружен родителями на автостоянке отеля ночью 15 мая. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Позже подозреваемый был задержан греческой полицией. Московские следователи подготовили необходимые запросы о международной правовой помощи.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено "с целью защиты прав малолетнего гражданина Российской Федерации и привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего столь тяжкое преступление в отношении российского мальчика". В случае освобождения подозреваемого от уголовной ответственности в Греции, Следственный комитет намерен принять меры, чтобы наказать его по закону Российской Федерации.