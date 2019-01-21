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21 января, 20:20

Суд утвердил взыскание миллиона рублей с "Альтервест XXI век" за образы из "Простоквашино"

суды

21 января, 20:20

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Фото: кадр из мультсериала "Простоквашино", режиссер Михаил Солошенко

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с производителя мороженого "Альтервест XXI век" миллиона рублей за незаконное использование образов популярного мультипликационного фильма "Простоквашино", передает РИА Новости.

Таким образом, суд отклонил жалобу истца на принятое в сентябре решение арбитражного суда столицы, частично удовлетворившего иск киностудии – "Союзмультфильм" требовал пять миллионов рублей.

В течение нескольких лет производитель выпускал мороженое с изображениями популярных героев и игнорировал претензии со стороны представителей киностудии.

В сентябре 2018 года "Союзмультфильм" подал заявки в Роспатент на регистрацию персонажей мультфильмов "Летучий корабль" и "Как Львенок и Черепаха пели песню" – Водяного и Львенка.

Ранее "Союзмультфильм" подавал иски за использование образов из мультсериала "Простоквашино" к компании Danone, торговым сетям АБК, "Перекресток" и "Седьмой континент". Также сообщалось, что ветеринарной клинике из Балашихи запретили использовать в логотипе образ льва Бонифация.

суды

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