Суд взыскал миллион рублей с производителя мороженого за образы из "Простоквашино"

Фото: кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"

Суд взыскал с производителя мороженого миллион рублей в пользу "Союзмультфильма" за незаконное использование образов героев "Простоквашино". Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

"Арбитражный суд Москвы взыскал 1 миллион рублей в пользу киностудии "Союзмультфильм" за незаконное использование образов героев популярного мультипликационного фильма "Простоквашино" на упаковке продукции компанией "Альтервест", – цитирует представителя киностудии Агентство "Москва".

В течении нескольких лет производитель выпускал мороженое с изображениями популярных героев и не реагировал на претензии со стороны представителей киностудии.

В сентября 2018 года "Союзмультфильм" подал заявки в Роспатент на регистрацию персонажей мультфильмов "Летучий корабль" и "Как Львенок и Черепаха пели песню" – Водяного и Львенка. Этот шаг киностудия предприняла для защиты знаменитых мультобразов от плагиата.

Ранее "Союзмультфильм" подавал иски за использование образов из мультсериала "Простоквашино" к компании Danone, торговым сетям АБК, "Перекресток" и "Седьмой континент". Также сообщалось, что ветеринарной клинике из Балашихи запретили использовать в логотипе образ льва Бонифация, так как авторские права на этого персонажа принадлежат киностудии "Союзмультфильм".

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