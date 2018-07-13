Ветеринарной клинике запретили использовать образ льва Бонифация

Фото: кадр из мультфильма "Каникулы Бонифация", режиссер Федор Хитрук
Ветеринарной клинике из Балашихи запретили использовать в логотипе образ льва Бонифация. Авторские права на персонажа принадлежат компании "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба компании.
По мнению представителей студии, созданный для клиники образ Бонифатия оказался практически идентичен Бонифацию.
"Коллегия Палаты по патентным спорам при Федеральной службе по интеллектуальной собственности пришла к выводу о необходимости прекращения правовой охраны товарного знака "Бонифатий", принадлежащего ООО "Зельт", – говорится в сообщении.
Заключение будет передано на рассмотрение главе Роспатента.
Киностудия "Союзмультфильм" образована в 1936 году. В настоящее время студия является единственным исключительным правообладателем крупнейшей коллекции советской и российской мультипликации, насчитывающей около 1300 рисованных и кукольных мультипликационных фильмов.
Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева пообещала навести порядок в вопросе соблюдения авторских прав на советские и российские мультфильмы. Такое заявление она сделала после встречи с министром культуры Владимиром Мединским в апреле 2017 года.
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