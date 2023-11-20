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20 ноября, 11:03

Политика

Осужденному за фейки о ВС РФ Милову грозит иноагентский штраф

Фото: телеграм-канал "Владимир Милов" (Владимир Милов признан в РФ иноагентом)

Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал новый протокол в отношении Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) из-за неуказания своего статуса иностранного агента в публикациях в соцсетях, сообщает РИА Новости.

Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

16 ноября Басманный суд Москвы заочно приговорил Владимира Милова к восьми годам колонии за распространение заведомо ложной информации о ВС России. Его признали виновным по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти".

Отбывать наказание Милов будет в колонии общего режима. Срок его заключения будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Сейчас Милов находится в международном розыске.

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