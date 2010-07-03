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Город

13:34

Бизнесмена оштрафовали за продажу смертельно больного попугая

суды город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный суд оштрафовал на 140 тысяч рублей бизнесмена, который продал клиенту смертельного больного попугая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Уточняется, что мужчина купил у предпринимателя попугая за 85 тысяч рублей. До этого попугая накормили из шприца специальной смесью для птенцов, однако через некоторое время птицу начало тошнить, а ночью попугай умер.

Проведенное в ветеринарной клинике вскрытие показало, что смерть наступила в результате дисфункции желудочно-кишечного тракта. Специалисты установили, что истцу продали больную птицу. У попугая обнаружили кутикулит, гепатоз, почечную недостаточность и рахит.

Ранее ветеринары посоветовали владельцам крупных попугаев запирать их в клетку из-за "деструктивных наклонностей". Они рассказали, что крупные попугаи стремятся разобрать любые предметы, до которых только могут добраться.

Эксперты рекомендовали внимательно следить за поведением питомца. Любое изменение в его поведении означает, что питомец испытывает стресс. В таком случае хозяину следует определить источник стресса.

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