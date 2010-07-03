Вызов ветеринара на дом в Москве станет дешевле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 ноября по 31 декабря в столичных государственных ветеринарных клиниках пройдет акция "Вызов врача на дом в два раза дешевле". Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что вызов бригады специалистов во время акции будет стоить 781 рубль. Полный перечень услуг и их стоимости опубликован на сайте столичного комитета ветеринарии.

У московских ветеринаров есть больше десяти машин для оказания помощи на дому. Они оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием. В ветеринарных бригадах работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы с животными, отметил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

По его словам, ветеринарных врачей чаще всего вызывают на дом, чтобы сделать питомцам прививки от бешенства и других заболеваний, стерилизовать или поставить электронный чип.

Ранее столичные власти установили до 25 декабря текущего года карантин по бешенству животных на территории района Царицыно. Распоряжение подписал Сергей Собянин. На время действия карантина нельзя проводить выставки собак и кошек, продавать домашних животных, а также вывозить собак и кошек за пределы территории района.

