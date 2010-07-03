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Общество

09:12

Ветеринары рассказали о деструктивных наклонностях крупных попугаев

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ветеринары посоветовали владельцам крупных попугаев запирать их в клетку из-за "деструктивных наклонностей". Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам специалистов, крупные попугаи стремятся разобрать любые предметы, до которых только могут добраться. Они также рекомендовали владельцам кошек перед уходом из дома обесточивать технику и прятать провода, поскольку иногда питомцы могут их грызть.

"У кошек обязательно должно быть место, где она будет себя чувствовать в безопасности, и это место должно находиться высоко. Иногда кошки могут грызть провода, поэтому их следует прятать, а технику обесточивать", – рассказали ветеринары.

Эксперты указали, что следует внимательно следить и за поведением питомца. Любое изменение в его поведении означает, что питомец испытывает стресс. В таком случае хозяину следует выяснить, что могло стать источником стресса.

Ранее сообщилось, что с 1 ноября по 31 декабря в столичных государственных ветеринарных клиниках пройдет акция "Вызов врача на дом в два раза дешевле". Вызов бригады специалистов во время акции будет стоить 781 рубль.

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