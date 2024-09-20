Срок следствия по делу об аварии в котельной в Подольске продлен до 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Срок предварительного следствия по уголовному делу об аварии в котельной в подмосковном Подольске был продлен до января 2025 года. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 12 месяцев 00 суток, то есть до 7 января 2025 года", – указано в документах.

Прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" произошел в ночь на 5 января. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

После инцидента следователи провели обыски в обслуживающей котельную организации. Замглавы администрации Подольска был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Владимир Путин впоследствии принял решение национализировать "Климовский специализированный патронный завод".