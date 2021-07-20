Приговор по делу о гибели детей на Сямозере оставлен без изменений

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Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор врио начальника надзорного ведомства Людмиле Котович и руководителю регионального управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в 2016 году.

"Приговор оставлен без изменений", – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года.

47 детей и четверо взрослых инструкторов из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились на водную прогулку. Из-за шторма два каноэ опрокинулись, в результате чего погибли 14 детей.