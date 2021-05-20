СК просит арестовать замглавы департамента Минпромторга по делу о мошенничестве

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Замглавы департамента фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольгу Покидышеву и экс-главу Ольгу Колотилову следствие просит отправить под арест, сообщает ТАСС.

Следственный комитет ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области Павла Конькова прекращено с связи с истечением срока давности.

Бывший губернатор Ивановской области был задержан в июне 2019 года по делу о коррупции. По версии следствия, Коньков был причастен к мошенничеству при выделении бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму 750 миллионов рублей.