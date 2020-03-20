Актер из сериала "Кадетство" судится с женой из-за алиментов

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Фигурант дела об оскорблении полицейского, актер сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов судится с бывшей супругой из-за алиментов на двух несовершеннолетних детей. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Нагатинском районном суде.

"Следующее заседание по иску Екатерины Директоренко к Кириллу Емельянову назначено на 3 апреля", – сказали в суде.

Актриса Екатерина Директоренко и актер Кирилл Емельянов поженились в 2010 году. Их брак продлился шесть лет. У пары родились дети – Степан и Василий.

Ранее стало известно, что полицейские задержали нетрезвого Емельянова после конфликта с работниками скорой помощи на западе столицы. Как сообщили в МВД по столице, молодой человек нецензурно выражался в адрес медработников и полицейских. Инцидент произошел по адресу: 2-ой Мосфильмовский переулок.