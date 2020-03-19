Звезду сериала "Кадетство" задержали после конфликта с медиками в Москве

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Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину после конфликта с работниками скорой помощи на западе Москвы.

Как сообщили в МВД по столице, молодого человека нецензурно выражался в адрес медработников и полицейских.

Он был доставлен в отдел полиции. Инцидент произошел по адресу: 2-ой Мосфильмовский переулок.

По данным "Комсомольской правды", задержанным оказался актер Кирилл Емельянов, известный по сериалам "Кадетство" и "Глухарь".

Ранее актера Максима Аверина, известного по главной роли в сериале "Глухарь", оштрафовали за дебош на борту самолета.