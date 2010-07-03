Суд отказал Захарченко в прекращении производства по новому иску

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Никулинский суд Москвы не прекратил производство по гражданскому иску Генпрокуратуры РФ к бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД, полковнику Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства имущества и активов почти на 500 миллионов рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Адвокат полковника Александр Горбатенко пояснил, что закон о противодействии коррупции пытались изменить. В частности, хотели расширить круг лиц, в отношении которых он применяется. Были попытки расширить список имущества, которое можно обратить в доход государства. Госдума не приняла законопроект, отметил представитель защиты.

По закону, сейчас контролировать соответствие расходов доходам можно только у должностного лица, его супругов и несовершеннолетних детей, пояснил он. По словам защитника, имущество третьих лиц могут конфисковать только в рамках уголовного судопроизводства. Захарченко поддержал адвоката.

Он сказал, что соответчики – предприниматель Алексей Кияница, родственница матери ребенка полковника Лилия Горшкова, мать его дочери Марина Семынина, подруга последней Людмила Тучкова – никогда не были его супругами или несовершеннолетними детьми. Яна Саратовцева была супругой только с 22 ноября 2013 года, а события из иска относятся к августу 2013 года, заметил Захарченко.

Прокурор Сергей Бочкарев попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства Захарченко и его адвоката. По его мнению, требования надзорного ведомства основаны на нормах закона.

Генпрокуратура просит взыскать с полковника и еще пяти человек якобы незаконно нажитые облигации на более чем 208 тысяч долларов, недвижимость на 331 миллион рублей и другое. Общая стоимость имущества и активов – 484 миллиона рублей.

Нынешний иск Генпрокуратуры стал вторым таким. В 2017 году ведомство через суд добилось обращения в доход государства активов родственников и близких Захарченко на 9 миллиардов рублей. Ему вменяют получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия.

С 2016 года он находится под стражей. Свою вину не признает и называет возбужденные против него дела фейковыми.