Процесс по взысканию 500 млн рублей с Захарченко начался в Москве

Второй процесс о взыскании незаконно полученных активов с полковника Дмитрия Захарченко 28 февраля начал Никулинский суд Москвы. Об этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил на ведомственном канале "Эфир".
Речь идет о 500 миллионах рублей. В четверг состоялось первое короткое подготовительное заседание, в рамках которого прокуроры попросили обязать Захарченко и его бывшую жену Яну Саратовцеву предоставить отчет о расходах об их совместной поездке в США, совершенной в 2013 году.
Сотрудники ведомства выяснили, что в тот период Саратовцева купила ювелирные изделия на 320 тысяч долларов. Эта сумма равна ее совокупному доходу с 2007 по 2014 годы. Как уточнил Куренной, она не вернула украшения и не возместила их стоимость государству.
"В этом случае, по закону, изъятию подлежит денежный эквивалент стоимости этих ювелирных изделий", – добавил представитель Генпрокуратуры.
Полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Дело получило резонанс после того, как в квартире его сестры нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Объяснить происхождение этих денег Захарченко не смог. Все средства были обращены в доход государства.
В декабре прошлого года суд продлил арест отцу полковника Захарченко Виктору до 14 марта. Аналогичное решение было принято и в отношении советника председателя правления "ББР-Банка" Владимира Корьевкина.
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