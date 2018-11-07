Соучастнику полковника Захарченко грозит конфискация активов на 380 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Соучастнику экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Дмитрию Сенину грозит конфискация активов на 380 миллионов рублей в доход государства. Этого требует Генеральная прокуратура, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, взысканию подлежат 28 объектов недвижимости, в числе которых жилые дома, земельные участки, квартиры и машиноместа, расположенные в Москве и области, а также пять автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких.

По мнению Генпрокуратуры, это имущество на сумму более чем в 380 миллионов рублей Сенин получил незаконным путем.

Сенина обвиняют в получении двух взяток: на 800 тысяч долларов и три миллиона рублей. По данным следствия, именно на эти деньги он и приобрел арестованное судом имущество и право собственности, которое оформлял на близких родственников и других третьих лиц. Также полковник ФСБ проходит и по статье "Дезертирство".

Полковника Захарченко обвиняют в получении минимум четырех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и, кроме того, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Ранее ему продлили арест до 8 декабря.

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