Журналистам открыли доступ в столичные суды после 2 лет ограничений

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Столичные суды сняли ограничение на посещение заседаний для представителей СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Доступ журналистов на судебные заседания был закрыт с начала пандемии коронавируса и действовал почти два года с небольшими перерывами. Представители СМИ могли присутствовать только на рассмотрении наиболее резонансных дел. Теперь журналисты смогут приходить на заседания по аккредитации.

"С нового года доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, за исключением представителей СМИ, получивших аккредитацию, остается временно ограничен", – заявили в суде.

Там уточнили, что журналисты будут допускаться на процессы с учетом соблюдения противоэпидемических требований.

Ранее Сергей Собянин сообщил о продлении сроков действия домашнего и удаленного режимов в Москве. По словам мэра, пока неизвестно, насколько новый штамм "Омикрон" опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать пожилых дополнительному риску, принято решение продлить до 1 апреля домашний режим для людей старше 60 лет и хронически больных граждан.