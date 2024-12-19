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19 декабря, 18:42

Происшествия

Суд приговорил белгородскую экс-чиновницу Шинкарук к 21 году колонии

Фото: 123RF/armmypicca

Военный суд приговорил бывшую белгородскую чиновницу Викторию Шинкарук (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 21 году колонии и штрафу в 1,5 миллиона рублей за подготовку теракта, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, суд признал виновным и ее соучастника – слесаря Александра Холодкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он осужден на 21 год колонии, а также должен выплатить штраф в 1,5 миллиона рублей. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, а следующие – в колонии особого режима.

Фигурантов признали виновными не только в участии в террористическом сообществе, но и незаконном обороте взрывчатки, контрабанде стратегических ресурсов, приготовлении к теракту.

По версии стороны обвинения, Шинкарук в конце августа 2024 года пыталась осуществить теракт на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах региона. Еще в 2022 году она вместе с Холодковым передавала на Украину около 500 тысяч рублей для организации атаки на российские объекты, а также перемещала взрывчатые вещества в тайники.

Экс-чиновница не признала свою вину в преступлениях. Она объясняла, что переводила деньги своему бывшему мужу Евгению Киселю, который находился на Украине. Холодков также объяснил свой поступок просьбой своего старого друга.

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