Белгородская экс-чиновница Шинкарук внесена в список террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Белгородская экс-чиновница Виктория Шинкарук внесена в перечень террористов и экстремистов, говорится на сайте Росфинмониторинга.

В перечень также попал сообщник бывшей чиновницы Александр Холодков.

Отмечается, что находящимся в перечне людям и организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами.

Экс-чиновницу Шинкарук обвинили в попытке теракта по заказу Украины в конце августа этого года. Как писали СМИ, в сентябре 2022 года она вместе с Холодковым передавала около 500 тысяч рублей для подготовки теракта, а также перемещала в тайники взрывчатые вещества.

Шинкарук и Холодкову предъявили обвинения по статьям УК РФ за незаконный оборот взрывчатых веществ, контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, участие в террористическом сообществе, а также за приготовления к теракту группой лиц и к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

При этом сама экс-чиновница не признала свою вину в инкриминируемых преступлениях.