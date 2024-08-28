ТАСС: белгородскую экс-чиновницу обвиняют в попытке теракта по заказу Украины

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и ее сообщника Александра Холодкова обвинили в оказании содействия террористической деятельности в интересах Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в сентябре 2022 года они передавали денежные средства на сумму около 500 тысяч рублей для подготовки теракта, а также перемещали в тайники взрывчатые вещества. Общение с кураторами с Украины проходило в нескольких мессенджерах.

Шинкарук и Холодкову предъявили обвинения по статьям УК РФ за незаконный оборот взрывчатых веществ, контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, участие в террористическом сообществе, а также за приготовления к теракту группой лиц и к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

Материалы уголовного дела уже рассматривает Второй Западный окружной военный суд.

Шинкарук не признала свою вину в инкриминируемых преступлениях. По ее словам, она передавала деньги по просьбе супруга и не намеревалась совершать преступление террористической направленности.

Холодков также не признал свою вину, его заключили под стражу в ноябре 2022 года. По данным Лефортовского суда Москвы, первоначально его подозревали только в незаконном обороте взрывчатых веществ, однако позже в ходе расследования были установлены все обстоятельства дела и Холодкову предъявили обвинение по пяти эпизодам.

Накануне управление ФСБ РФ по Белгородской области предотвратило попытку теракта в регионе. Служба задержала жителя Подмосковья, который заложил взрывное устройство около релейного железнодорожного шкафа.

ФСБ также задержала жителя Омска, который отправлял украинским спецслужбам сведения о работе оборонного предприятия. Следственное подразделение УФСБ по региону завело уголовное дело по статье 275 УК РФ. Она предполагает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет или пожизненного срока.

