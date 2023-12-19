Москвич купил неисправный iPhone за 38 тыс рублей и отсудил у продавца в три раза больше

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Покупатель отсудил у интернет-магазина "Купи смартфон" почти 120 тысяч рублей за неисправный iPhone, который стоил 38 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

По данным ведомства, iPhone 11 Pro Max 256 Gb продавался как новый. Его стоимость составила 37 тысяч 990 рублей. Покупатель полностью оплатил ее, а также заплатил 390 рублей за услуги доставки по Москве в пределах МКАД.

При использовании смартфона покупатель обнаружил грубые следы клея под стеклом задней панели телефона, неплотное прилегание лицевого стекла снизу и неисправность GPS-модуля. Кроме того, iPhone зависал.

Интернет-магазин при этом проигнорировал претензию и требование вернуть деньги. Экспертизу товара проводить также отказались. Потребитель обратился в территориальный отдел Роспотребнадзора, который подготовил иск в суд.

В результате суд решил взыскать с интернет-магазина в пользу потребителя средства, уплаченные по договору, – 38 тысяч 380 рублей, неустойку в размере 38 тысяч 380 рублей, компенсацию морального вреда – 2 тысяч рублей, штраф – 39 тысяч 380 рублей, почтовые расходы – 408 рублей. Общая сумма составила 118 тысяч 548 рублей.

Ранее сообщалось, что хакеры начали незаметно следить за владельцами iPhone с использованием сторонних клавиатур. Злоумышленники продавали людям вредоносные приложения, которые записывали все набранные тексты и передавали их заинтересованным лицам.

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