Более 500 тыс руб выплатили нижегородцу, страдавшему от спама из-за рекламы с его номером

Житель Нижнего Новгорода, который страдал от спама из-за рекламы с его номером, получил компенсацию в 543 тысячи рублей, сообщило региональное управление службы судебных приставов.

Компания, занимающаяся изготовлением сувенирной и полиграфической продукции, разместила у себя в соцсетях ролик с изображением визиток, которые мужчина заказал ранее. На них был QR-код, из-за чего любой желающий мог увидеть личный номер нижегородца, который не давал на это согласия.

Ситуация стала основанием для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда. В заявлении мужчина указал, что после размещенной рекламы стал получать большой поток спам-звонков и спам-рассылок со стороны третьих лиц и мошенников. Из-за этого он был вынужден отвлекаться на то, чтобы обработать, удалить и блокировать входящие звонки.

В результате суд принял решение взыскать с компании компенсацию. Исполнительное производство было возбуждено в Советском районном отделении судебных приставов.

Однако компания не выплатила долг добровольно, и по истечении срока судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах неплательщика. Долг был взыскан в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере 38 тысяч рублей.

