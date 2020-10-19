Москва онлайн покажет обстановку у здания суда, где обжалуют приговор Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

20 октября Московский городской суд рассмотрит жалобы адвокатов на приговор актеру Михаилу Ефремову, который получил восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом в центре столицы.

Пресненский суд столицы в сентябре признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме тюремного заключения, Ефремова лишили права на управление транспортным средством на три года.

Смотрите прямую трансляцию у здания суда 20 октября в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.