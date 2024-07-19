Суд арестовал экс-главу подмосковной Шатуры Артюхина по делу о растрате более 221 млн руб

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина на два месяца, до 17 сентября, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Подозреваемому предъявили обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Вину он не признал и от дачи показаний отказался.

Между тем сам Артюхин просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Экс-главу подмосковной Шатуры задержали 17 июля. Его подозревают в растрате около 221,5 миллиона рублей из бюджета округа, которые были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений. По версии следствия, в апреле 2020 года Артюхин заключил соглашение о предоставлении из бюджета Московской области грантов на реализацию строительства водозаборного узла на площадке технопарка поселка Осаново-Дубовое.

По соглашению он получил указанную сумму, но совместно с иными подконтрольными ему лицами совершил растрату денег. В том числе они предоставили займы различным коммерческим организациям, оплачивали лизинг транспортных средств и приобретали недвижимость.