Мосгорсуд проведет рассмотрение дела Навального об экстремизме в закрытом режиме

Фото: Агентство "Москва"

Московский городской суд решил провести рассмотрение дела, возбужденного в отношении Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который обвиняется в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и в других преступлениях, в закрытом режиме.

Отмечается, что Мосгорсуд должен был вынести вердикт на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области, но в начале заседания суду поступило сообщение, в котором участников предупредили об угрозе их безопасности, в связи с чем гособвинение обратилось к суду с просьбой закрыть заседание для безопасности.

Также в начале заседания сторона защиты ходатайствовала об отводе судьи Андрея Суворова, а обвиняемый настаивал на том, что судебный процесс над ним должен идти на территории столицы, а не в другом субъекте РФ. Адвокаты Навального настаивали на проведении открытого процесса.

"Судом принято решение закрыть судебное заседание по настоящему делу Алексея Навального", – передает слова представителя пресс-службы Мосгорсуда Вадима Полежаева РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не следит за процессом по делу Навального, которого обвинили в экстремизме.

Навального задержали в январе 2021 года по возвращении из Германии за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию.

В конце января 2022 года политика внесли в перечень террористов и экстремистов.



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