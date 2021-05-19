Экс-зампред комитета строительства Петербурга получил тюремный срок за коррупцию

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Куйбышевский районный суд приговорил бывшего заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Александра Янчика к пяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на просьбы со стороны обвинения назначить Янчику 14 лет колонии и штраф в размере 60 миллионов рублей, судом было принято решение назначить ему 5 лет исправительной колонии и штраф 5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области Павла Конькова прекращено с связи с истечением срока давности.

Бывший губернатор Ивановской области был задержан в июне 2019 года по делу о коррупции. По версии следствия, Коньков был причастен к мошенничеству при выделении бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму 750 миллионов рублей.