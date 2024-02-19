Трое активистов "СтопХама" получили по 6 лет колонии за нападение на спецназ "Гром"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бабушкинский суд столицы приговорил трех активистов движения "СтопХам" к шести годам тюремного заключения каждого за драку с сотрудниками спецподразделения "Гром" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Там уточнили, что суд признал виновными Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ) и в совершенном группой лиц хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Отбывать наказание мужчины будут в колонии общего режима, добавили там.

Конфликт между активистами и правоохранителями произошел на Ярославском шоссе 23 июня 2022 года из-за неправильно припаркованной машины сотрудников спецотряда. Отмечалось, что обвиняемые ругались и били по капоту машины, после чего началась драка.

Спустя два дня Бабушкинский суд Москвы арестовал нападавших до 23 августа 2022 года. В июле 2023-го в столице начался процесс над активистами "СтопХама".

На активистов "СтопХама" завели уголовное дело после драки со спецназом